В Нижнекамском районе число жалоб на качество воздуха за три года снизилось в четыре раза

Сегодня в Нижнекамске прошло заседание по вопросам экологической безопасности, в работе которого приняли участие руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин и представители крупных промпредприятий. Заседание провел министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Они обсудили ряд вопросов, в том числе природоохранные мероприятия ПАО „Нижнекамскнефтехим“, АО „ТАНЕКО“, АО „ТАИФ НК“, развитие коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения экологической безопасности, заслушали информацию об итогах деятельности Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, обсудили разработку программы „Углеродная нейтральность РТ“ и вопрос создания представительства ЦЛАТИ в Нижнекамске», — сказано в сообщении.

Александр Шадриков отметил, что вопрос экологической безопасности для Нижнекамского района всегда был одним из ключевых. МО стало первым в Татарстане, где еще в 2008 году были установлены автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха. Также здесь заработала передвижная эколаборатория. Сейчас здесь анализ воздуха проводится на пяти станциях, сотрудники анализируют до 59 загрязняющих веществ.

Министр экологии рассказал, что за период работы межведомственной рабочей группы с 2006 года предприятиями Нижнекамска обеспечено снижение общей массы выбросов на 27 тыс. тонн в год. В результате снизилось количества жалоб населения почти в четыре раза. Так, если в 2018 году по качеству атмосферного воздуха поступило 583 вопроса, то в 2021-м таких жалоб было 149, передает пресс-служба Минэкологии РТ.