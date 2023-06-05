В Нижнекамском районе благоустроят три бульвара в рамках федерального проекта

Жители Нижнекамского района Татарстана выбрали общественные пространства, которые будут благоустроены на территории муниципалитета в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Всего в голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в рамках реализации этого проекта, проходившем с 15 апреля по 31 мая, приняли участие около 24 тыс. местных жителей.

Сегодня на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Нижнекамска по вопросам благоустройства Айназ Ярмиев напомнил, что в рамках федерального проекта в прошлом, 2022 году благоустроен экстрим-парк «Айда», обустроена пешеходная зона по проспекту Химиков, реконструирован родник «Святой ключ», завершена вторая очередь школьного бульвара в Камских Полянах. Объем финансирования составил 133 млн 650 тыс. рублей.

В текущем году ведутся работы по благоустройству трех пешеходных променадов: Школьного бульвара, бульвара по улице Баки Урманче и бульвара «Сеяныч» в Камских Полянах. За счет выделенных 160 млн 947 тыс. рублей здесь будут благоустроены пешеходные дорожки, проведено освещение, установят малые архитектурные формы и озеленят территорию. Завершение работ запланировано на 30 августа текущего года.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» представляет собой часть национального проекта «Жилье и городская среда». Национальные проекты реализуются с 2019 года, их инициировал Президент РФ Владимир Путин.