В Нижнекамском районе анонсировали новшества Курбан-байрама в этом году

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Верующие Нижнекамского района готовятся к празднику Курбан-байрам. В этом году он выпал на 16 июня. Кроме того, еще два дня отводится на осуществление жертвоприношения — барана, козу или корову. Из особенностей в этом году — жертвоприношения на территории Центральной мечети Нижнекамска совершать не будут, для этого будет оборудовано специальное место в Камских Полянах.

«Также рекомендуется разделить жертвенное животное на три части, одну треть пожертвовать беднякам и нуждающимся, другую треть угостить родственников, близких, и еще одну треть для семьи на будущее», — рассказал заместитель имам-хатыйба центральной мечети Нижнекамска Булат хазрат Багаутдинов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Традиционно празднования начнутся с молитвы на территории центральной городской мечети.

Мурата Абзалова в этом году признали лучшим главой КФХ в Татарстане. Сейчас же фермер активно готовится к мусульманскому празднику. На выгуле огромное стадо коров. Из них фермер планирует в ближайшее воскресенье придать в жертву четырех бурёнок, согласно обычаям, одно животное необходимо поделить на семь частей и раздать.

«В этом году специально вырастили тёлок к Курбан-байраму, до этого мы всегда коров резали, в этом году решили попробовать телок. У телок мясо совсем другое, оно мягче, чем у коровы. У коров мясо жестковатое», — говорит глава КФХ села Красная Кадка Мурат Абзалов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Главные приготовления к празднику Курбан-байрам идут на территории Центральной мечети.

«Праздничный намаз будет организован с 6 утра, когда открывается мечеть. По заполняемости люди могут занимать места на территории мечети», — проинформировал руководитель отдела по работе с молодежью центральной мечети Нижнекамска Карим Хасанов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

На территории мечети по традиции будет организована продажа халяль-продукции. С 9 утра в парке семьи будут проходить активности для детей, в том числе и театрализованные представления.

Праздник Курбан-байрам начнется 16 июня в 7 утра на территории центральной мечети. В целом же согласно корану, жертвоприношения можно совершать на протяжении трёх дней.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой