В Нижнекамском районе активизировались змеи

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Лесничие ГКУ «Нижнекамское лесничество» предупреждают население о том, что в районе с приходом тепла активизировались змеи. Правда, фактов укусов в этом году еще не зарегистрировали.

Так, участковые лесничие ненадолго прервали прогулку пенсионеров.

«Добрый день. Лесничество. В связи с теплой погодой змеи выходят погреться», — предупреждают они.

Специалисты рассказали паре о правилах поведения при встрече со змеями. Супруги внимательно их выслушали, ведь они любят гулять в лесу. Говорят, что пресмыкающихся здесь не видели. А вот в молодости бывало.

«Змея вкруговую лежала. Я смотрю, и она на меня посмотрела. Я убежала. На всю жизнь запомнила», — рассказала Халида Андрушкевич.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Подобные инструкции участковые лесничие проводят всем, кто встречается им во время рейда. Проводят их они в пригородной лесополосе Нижнекамска. Здесь есть вероятность встретить обыкновенную и степную гадюку, ужа и медянку.

«Если в лес идете надевайте сапоги, выше колен змея не кусает. Берите супрастин, при укусе нога опухает. Еще не надо отсасывать яд. Если жгут сделаете, то идет омертвение», — предупреждает руководитель лесничий ГКУ «Нижнекамское лесничество» Радмир Галимов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сейчас змеи наиболее активны и вероятность их встретить велика. У пресмыкающихся идет так называемый брачный период, когда они переплетаются в клубок.

«Шар — клубок, порядка 40 змей. Крутится как мяч. Надо бежать от него. А то разобьется, и это сразу 50 змей выползет», — уточнил руководитель Нижнекамского лесничества.

В этом сезоне никто с укусами змей в больницу не обращался. Медики в свою очередь напоминают, что если это произошло, то незамедлительно нужно это сделать. Ведь к примеру, укус гадюки бывает смертельным.