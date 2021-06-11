В нижнекамском поселке Красный Ключ ко Дню республики откроется обновленный экопарк

В Нижнекамске продолжается благоустройство второй очереди экопарка, который расположен в поселке Красный Ключ. На днях его посетил мэр Айдар Метшин и ознакомился с ходом работ. Об этом сообщила пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Воссоздание экопарка началось в прошлом году. Первый этап стоимостью 45 млн рублей был выполнен за счет республиканской программы благоустройства общественных пространств. В этом году выделено 45 млн рублей по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Согласно задумке архитекторов, основная идея проекта заключается в создании экологического парка, который будет нести не только функцию общественного пространства, но и образовательную. Воссоздание старого озера и протоки, болотистых участков дает возможность для изучения богатой флоры и фауны.

На данный момент на выделенные средства проложена красивая экотропа, обустроены часть газонов, берег озера, посажено 2 тыс. деревьев и кустарников уникальных пород — кедр, дуб, сакура.

Основная задача, которую поставил Айдар Метшин по этой территории, — сохранить то, что было сделано. А это значит, надо постоянно следить за порядком и состоянием оборудования, скамеек, других атрибутов благоустройства.

Второй этап включает в себя создание дополнительных пешеходных связей, многофункциональную детскую площадку с применением природной тематики, мостовой переход и лабиринт в виде небольших мостиков. Также необходимо установить скамейки, урны, систему видеонаблюдения.

«Сейчас необходимо привести в порядок всю территорию. Убрать сорняк, обеспечить полив высаженных растений. Эту работу надо сделать системной с тем, чтобы сохранить то, что мы уже создали», — поставил задачу Айдар Метшин.

«Завершение работ запланировано на конец августа», — уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы Нижнекамского района.