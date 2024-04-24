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В Нижнекамском педколледже идет ремонт, там переформатируют пространство — эскизы
Нижнекамский педагогический колледж к новому учебному году капитально обновится. Сейчас в учебном учреждении идет ремонт. Он охватывает все виды работ: замену инженерных коммуникаций, отделку, фасад, замену окон и входных групп, а также благоустройство территории.
Проект предусматривает переформатирование пространства актового зала с целью создания образовательного коворкинга «Педагогическая мастерская».
Планируется, что этот центр будет способствовать профессиональному становлению молодых специалистов и научно-методическому сопровождению профессиональной деятельности педагогических работников не только из Нижнекамска, но и в целом из Республики Татарстан.
Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, на обновление учреждения в рамках республиканской программы направлено 290 млн рублей.
По этой же программе в школе №6 идет ремонт кровли и обшивка фасада. На эти цели будет потрачено 50 млн рублей.
На сегодняшний день выполнено 48-50% от общего объема работ.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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