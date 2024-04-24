В Нижнекамском педколледже идет ремонт, там переформатируют пространство — эскизы

Нижнекамский педагогический колледж к новому учебному году капитально обновится. Сейчас в учебном учреждении идет ремонт. Он охватывает все виды работ: замену инженерных коммуникаций, отделку, фасад, замену окон и входных групп, а также благоустройство территории.

Проект предусматривает переформатирование пространства актового зала с целью создания образовательного коворкинга «Педагогическая мастерская».

Планируется, что этот центр будет способствовать профессиональному становлению молодых специалистов и научно-методическому сопровождению профессиональной деятельности педагогических работников не только из Нижнекамска, но и в целом из Республики Татарстан.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, на обновление учреждения в рамках республиканской программы направлено 290 млн рублей.

По этой же программе в школе №6 идет ремонт кровли и обшивка фасада. На эти цели будет потрачено 50 млн рублей.

На сегодняшний день выполнено 48-50% от общего объема работ.