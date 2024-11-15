В нижнекамском парке открылась фотовыставка, посвященная 95-летию Николая Лемаева

В Нижнекамске, в парке «Семья», открылась выставка фотографий «Продолжая дела великих». Фотовыставка, организованная нижнекамским предприятием СИБУРа, посвящена 95-летию первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима», Героя Социалистического Труда, министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Николая Лемаева.

Николай Лемаев был талантливым руководителем и удивительным человеком, посвятившим свою жизнь нефтехимии. В чистом поле он с командой единомышленников построил уникальный нефтехимический комплекс и город нефтехимиков — Нижнекамск. Уникальные исторические фотографии и цитаты Николая Лемаева рассказывают о его жизненных принципах, об этапах развития предприятия, о ценностях и традициях, которые были заложены в 1960-е годы и продолжаются многотысячной командой «Нижнекамскнефтехима» сегодня.

«Выставка — дань уважения легендарному руководителю и всем нашим ветеранам, тем, кто стоял у истоков большой нефтехимии страны. Для студентов и горожан это отличный повод обратиться к истории становления предприятия, благодаря которому на карте страны появился город Нижнекамск, узнать имена первостроителей города и нефтехимического комбината. В „Нижнекамскнефтехим“, в город, которые были для него неразделимы, он (Николай Лемаев — прим. Т-и) вложил много сил, энергии и своей души», — отметил руководитель службы по связям с госорганами и содействию социально-экономическому развитию регионов присутствия «Нижнекамскнефтехима» Станислав Мартыненко.

На каждой фотографии запечатлен фрагмент насыщенной событиями эпохи, когда строили и запускали производственные и городские объекты, получали первую продукцию, принимали первые правительственные награды и ликовали от первых одержанных побед.

«Сегодня мы презентуем выставку „Продолжая дела великих“. Создавая ее, мы вкладывали особый смысл: познакомить через нее не только с ценными историческими фотографиями, но и с реалиями предприятия. Это проекты, заложенные еще Николаем Васильевичем, его мечты, которые успешно реализуются в настоящее время. Всё это нашло отражено в выставке», — пояснил руководитель управления корпоративных коммуникаций и брендинга «Нижнекамскнефтехима» Ранис Халилов.

Одним из первых с экспозицией ознакомился ветеран «Нижнекамскнефтехима», почетный житель Нижнекамска Равиль Шияпов. На одном из стендов он узнал самого себя. «Ну, конечно, я записан в историю, потому что мне есть что вспомнить, поскольку мне посчастливилось работать с Николаем Васильевичем. Его слова „доверие и поддержка“, они вечные, так же, как и улыбка человека, она остается навсегда. Каждый из нас делал свое дело, команда, которая окружала Лемаева, четко знала, кто, что должен делать. И в этом была уверенность, что все задачи, которые будут поставлены, они будут достигнуты. Это так и происходило», — сказал он.

Развитие «Нижнекамскнефтехима» и углубление передела нефтехимической продукции продолжаются, как об этом и мечтал Николай Лемаев. Всё это иллюстрируют современные фотографии: готовится к запуску новый современный и экологичный этиленовый комплекс ЭП-600, строится новое производство гексена, в программе стратегического развития — строительство производства премиального металлоценового полиэтилена, установок этилбензола и стирола, а также полистирола.

«Сегодня я довольно много узнал о Николае Васильевиче. Мне очень понравилась выставка в плане исторического обогащения, так как, помимо химии, я люблю историю. Здорово, что мы познакомились с ветераном „Нижнекамскнефтехима“, который лично знал и работал с Николаем Лемаевым. Впечатления хорошие, все это для нас, студентов, новое и интересное», — поделился новым опытом студент колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева Матвей Крутиков.

«С самого начала, как появилась эта фотовыставка, люди стали останавливаться, смотреть, читать. Кто-то находит на фотографиях своих друзей, знакомых, с кем-то вместе работали. Здесь много интересных фактов из жизни Николая Лемаева, нашего города и „Нижнекамскнефтехима“. Поэтому всем рекомендую прогуляться, с семьями посмотреть, почитать, будет познавательно», — посоветовал в свою очередь администратор парка «Семья» Раис Шаехов.