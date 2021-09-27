В нижнекамском парке Нефтехимиков появилась первая в городе аллея из каштанов

Фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Аллея из деревьев каштана украсила один из зеленых уголков парка Нефтехимиков. Автором экоинициативы выступил профсоюзный актив «Нижнекамскнефтехима» во главе с его председателем Олегом Шумковым.

Акцию приурочили ко Дню профсоюзов РТ. Участников действа поддержал директорский корпус. Вместе с профсоюзным активом они высадили 30 каштанов.

«Посадка деревьев — это что-то святое. Мы оставляем все это будущим поколениям, вносим вклад в экологию нашего и так зеленого города для того, чтобы было желание здесь жить, работать, созидать», — прокомментировал, сажая деревья, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

«Сегодня мы отмечаем День профсоюзов Республики Татарстан. Высадкой каштанов в нашем парке Нефтехимиков мы хотели отметить эту замечательную дату, а также сделать еще зеленее наш город. Экология — один из основных приоритетов нашего ПАО „Нижнекамскнефтехим“ и в целом группы компаний „ТАИФ“. Также сегодня возле двух учебных заведений Нижнекамска, входящих в мой шинниковский одномандатный округ, где я являюсь депутатом, мы вместе с руководителями СТОС, старшими по домам и активными жителями также высадили деревья для того, чтобы благоустроить территории дворов, территорию нашего замечательного города», — рассказал заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов.

Фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Саженцы были привезены из лесопитомника, расположенного в Набережных Челнах. Для посадки использовали двух- и трехлетние деревца.

Для посадки каштан выбран не случайно. Растение играет большую роль в вопросе улучшения экологических условий окружающей среды — оно способно очищать воздух. Кроме этого, каштан неприхотлив в уходе — дерево растет на всех видах почв, и одинаково хорошо как на солнце, так и тени. Отныне в Нижнекамске в парке Нефтехимиков можно будет гулять по каштановой аллее и любоваться ее необыкновенной красотой во время цветения.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в Группу компаний «ТАИФ». Компания основана в 1967 г., основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Республика Татарстан. В номенклатуре выпускаемой продукции более 120 наименований. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%.