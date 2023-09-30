В нижнекамском парке Нефтехимиков модернизируют фитнес-площадку и обновят фонтан

В парке Нефтехимиков Нижнекамска начался ремонт. С середины сентября рабочие в сквере восстанавливают брусчатку и детские комплексы, обновляют облицовку чаши фонтана. Также организован ремонт ограждения, скамеек и малых архитектурных форм, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Работают специалисты и над ландшафтом, приводя в порядок газоны и кустарники. Помимо этого, полностью обновится фитнес-площадка парка — все тренажеры заменят на новые. Пока ожидается их поставка, как и мрамора для облицовки фонтана.

Планируется, что обновление будет завершено в ноябре.

После восстановления территории парк Нефтехимиков на благотворительной основе будет передан администрации Нижнекамска, в дальнейшем уход за парком будет осуществлять муниципалитет.

Продолжается и масштабная реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба», Центра креативных индустрий «База», лыжной базы «Алмаш» и спортзала «Факел». На модернизацию этих социальных объектов, переданных городу, будет направлено до 700 млн рублей.

В результате они станут новыми спортивно-культурными учреждениями, доступными для всех горожан, и сохранят свое целевое предназначение — проведение спортивных соревнований и развитие детского спорта.