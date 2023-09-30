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В нижнекамском парке Нефтехимиков модернизируют фитнес-площадку и обновят фонтан
В парке Нефтехимиков Нижнекамска начался ремонт. С середины сентября рабочие в сквере восстанавливают брусчатку и детские комплексы, обновляют облицовку чаши фонтана. Также организован ремонт ограждения, скамеек и малых архитектурных форм, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района РТ.
Работают специалисты и над ландшафтом, приводя в порядок газоны и кустарники. Помимо этого, полностью обновится фитнес-площадка парка — все тренажеры заменят на новые. Пока ожидается их поставка, как и мрамора для облицовки фонтана.
Планируется, что обновление будет завершено в ноябре.
После восстановления территории парк Нефтехимиков на благотворительной основе будет передан администрации Нижнекамска, в дальнейшем уход за парком будет осуществлять муниципалитет.
Продолжается и масштабная реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба», Центра креативных индустрий «База», лыжной базы «Алмаш» и спортзала «Факел». На модернизацию этих социальных объектов, переданных городу, будет направлено до 700 млн рублей.
В результате они станут новыми спортивно-культурными учреждениями, доступными для всех горожан, и сохранят свое целевое предназначение — проведение спортивных соревнований и развитие детского спорта.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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