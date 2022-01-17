В нижнекамском «Камском Артеке» завершается второй этап капитального ремонта

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В нижнекамском Центре отдыха детей и молодежи «Камский Артек» подходит к завершению второй этап капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Руководитель исполкома района Рамиль Муллин побывал на объекте, осмотрел административное здание лагеря и обновленный корпус «Зангар Куль», который сейчас также является частью большого комплекса. Все пространство лагеря занимает площадь порядка 15 гектаров.

После реновации в «Камском Артеке» за смену смогут отдохнуть около 400 детей разного возраста, в то время как в 2021 году центр смог принять лишь 130 гостей за смену. На сегодняшний день строители отремонтировали спальные комнаты, санитарные помещения, создали яркие креативные пространства для детей и подростков, фитобар. Ремонт также коснулся кухни и производственных цехов.

Планируется, что работа центра будет круглогодичной. Для полноценного функционирования в штат требуются повара, кухонные работники и специалисты по работе с молодежью.

Кроме того, в «Камском Артеке» запланировано обустройство детской площадки с игровым оборудованием, площадки с каучуковым покрытием, которую в зимнее время можно преобразовать в каток, универсальной спортплощадки для игры в футбол и волейбол, деревянных беседок, трибун на 450 посадочных мест и многого другого.

Еще один масштабный проект лагеря — открытие секции по парусному спорту. В будущем там разместят и детские лодки. «Нам нужно сформировать единый коллектив, который будет работать круглый год. Раз мы обслуживаем помещения, в том числе и отапливаем, значит, они должны эффективно работать. С февраля месяца мы можем уже начать здесь работу. Можем рассмотреть здесь организацию семейного отдыха», — отметил Рамиль Муллин.

Руководитель исполкома поставил задачу провести стратегическую сессию и совместно с представителями малого и среднего бизнеса Нижнекамска вести работу над созданием таких имиджевых проектов, как, например, республиканский телевизионный фестиваль «Камский бриз».