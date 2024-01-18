Единый номер приема обращений запущен в нижнекамском филиале фонда «Защитники Отечества»

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» в Нижнекамске заработал единый номер для приема обращений. Его запуск облегчит координацию заявителей.

Теперь ветераны СВО и семьи погибших бойцов смогут задать свой вопрос социальным координаторам по телефону +7 (927) 495-89-69. Также на этот номер можно будет оставить сообщение в WhatsApp.

«Мне хотелось сделать так, чтобы у бойцов был один номер, на который они могли бы обращаться с просьбами или проблемами. У нас много помощников сейчас, они путаются, куда надо звонить. Теперь это будет круглосуточный номер нашего фонда „Защитники Отечества“. Они смогут позвонить и сделать заявку, например: „Мне нужна справка в военкомат“ или „Мне нужна помощь – жене снег убрать“, „Мне нужны дрова“, „Мне нужно ребенка в садик устроить“. Также будут приниматься заявки по гуманитарной помощи», — рассказал глава Нижнекамского района Рамиль Муллин «Татар-информу».

Фонд «Защитники Отечества» находится по адресу: пр. Мира, 60. График работы с 8 до 17 часов, с понедельника по пятницу.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» был создан 3 апреля 2023 года указом Президента РФ Владимира Путина. Представительство в Казани открылось в июле прошлого года. Подобного рода структур не создавалось в России ни после войны в Афганистане, ни после первой и второй чеченских кампаний.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.