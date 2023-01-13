В Нижнекамском энергорайне вырастет пропускная способность электросети

Региональное диспетчерское управление (РДУ) Татарстана внедрило систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемом сечении Нижнекамского энергорайона. Это цифровое решение «Системного оператора» (диспетчер ЕЭС России), филиалом которого и является РДУ Татарстана, позволит увеличить пропускную способность сети в энергосистеме республики и обеспечить передачу дополнительной электрической мощности в крупный промышленный энергоузел без строительства новых ЛЭП.

Как объяснили в РДУ Татарстана, покрытие нагрузки потребителей Нижнекамского энергорайона осуществляется сейчас как за счет генерации расположенных в этом узле Нижнекамских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (принадлежат ТГК-16 и «Татнефти»), Набережночелнинской ТЭЦ («Татэнерго») и Лемаевской ПГУ-ТЭЦ (встроена в структуру «Нижнекамскнефтехима», принадлежит СИБУРу), так и передачей из внешней сети – по ЛЭП, образующим так называемое сечение «Нижнекамского энергорайона».

Наибольшая загрузка этого контролируемого сечения возникает в межотопительный период. Использование технологии СМЗУ позволяет увеличить степень использования его пропускной способности на величину до 100 МВт, причем без снижения уровня надежности электроснабжения потребителей. Это также поможет обеспечить более оптимальную загрузку тепловых электростанций Нижнекамского энергорайона в летний период.

СМЗУ – разработанный АО «НТЦ ЕЭС» для «Системного оператора» программно-технический комплекс, предназначенный для расчета величины максимально допустимых перетоков в режиме реального времени. Это отечественная технология позволяет, с учетом текущих изменений схемно-режимной ситуации в энергосистеме, обеспечивать дополнительные возможности по использованию пропускной способности сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами без снижения уровня надежности. В ряде случаев эта цифровая система даже может стать альтернативой строительству новых ЛЭП.

Технология СМЗУ последовательно внедряется в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Средней Волги с 2018 года, используется уже на 11 контролируемых сечениях. И в настоящее время позволяет увеличить степень использования пропускной способности сетевой инфраструктуры в ОЭС на величину до 500 МВт, что сопоставимо с мощностью энергоблока крупной электростанции. Сечение «Нижнекамского энергорайона» стало вторым в операционной зоне РДУ Татарстана, в котором максимально допустимые перетоки (МДП) активной мощности определяются с применением цифровой технологии СМЗУ при управлении электроэнергетическим режимом.