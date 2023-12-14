В нижнекамской школе №18 установлен пандус из переработанного пластика

Входную группу нижнекамской школы №18 для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали пандусом из переработанного пластика. Проект реализовала компания «ЭкоТехнологии» при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Благодаря пандусу дети могут самостоятельно без помощи родителей преодолевать лестничный пролет и подниматься в школу. «Пандус решает большое количество проблем, связанных с мобильностью наших учеников. Дети и родители довольны, теперь им легче передвигаться», – рассказала директор школы №18 Минзеля Ямашева.

Заместитель начальника управления социальной защиты Нижнекамска Лилия Антонова отметила, что проект отвечает главному критерию доступности среды, чтобы дети могли беспрепятственно посещать все объекты школьной инфраструктуры.

Покрытие пандуса изготовлено из полимерпесчаного композита. В общей массе содержится более 40% переработанного пластика. Для производства пандуса потребовалось около 100 кг переработанного пластика. Срок службы изделия составляет более 50 лет, а сам полимерпесчаный композит в дальнейшем подлежит переработке.

Стоит добавить, что в рамках проекта «Формула хороших дел» в четырех образовательных учреждениях Нижнекамска появились фандоматы Bottle Bank по приему пластиковых бутылок и флаконов.

Собранное вторсырье получает вторую жизнь после переработки и служит материалом для производства полезной инфраструктуры. Именно это сырье и стало основой для производства пандуса для школы №18.

Сбор вторсырья начался в июле 2023 года и продлится до конца текущего учебного года. За пять месяцев работы в фандоматы сдали более 3200 бутылок. Это количество равняется примерно 100-110 кг пластика. Лидером по количеству принятых на переработку пластиковых бутылок стал лицей-интернат №24, в котором собрали более двух тысяч единиц тары.

Одновременно участники сбора поощряются баллами BottleCoin, которые можно обменять на выгодные предложения (скидки, бонусы, акции) от партнеров программы лояльности, в том числе локальных.

Как отметила руководитель программы «Формула хороших дел» Елена Снежко, инициатива поддерживает развитие инклюзивной среды с наименьшим экологическим следом от ее производства. «За счет вовлечения переработанного пластика сокращается использование первичных ресурсов и материалов. Мы стремились реализовать циклический проект, полезный для людей и окружающей среды», — сказала она.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»