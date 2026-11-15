В нижнекамской многоэтажке, поврежденной БПЛА, работают саперы

В Нижнекамске в доме № 23 по улице Менделеева, поврежденном вражеским БПЛА, работают саперы. Об этом рассказал мэр города Радмир Беляев. Градоначальник приехал на место происшествия и пообщался с жильцами в ПВР.

«Работают саперы, дом полностью эвакуировали, здание не получило серьезных повреждений. Жильцам предоставили временное размещение в детском садике, организовали горячее питание, воду», – сказал Беляев телеканалу «НТР-24».

Мэр заверил, что по завершению необходимых мероприятий жильцы смогут вернуться в квартиры.

Напомним, в результате вражеской атаки пострадали три человека. Им оказывают всю необходимую помощь.