В нижнекамской ЦРБ внедрили электронные медкарты и браслеты с QR-кодом

Фото: сайт "НТР 24"

В нижнекамской ЦРБ с начала года внедрили электронные медицинские карты и браслеты с QR-кодом, которые стали частью единой информационной системы ТАТМИС. Об этом сообщает «НТР 24».

Электронные медкарты заводят на всех пациентов приемно-диагностического отделения — благодаря этому процесс оформления экстренных и неотложных случаев становится безбумажным и все анализы и обследования назначаются строго в цифровом виде.

В рамках проекта также появились специальные влагостойкие браслеты с уникальным QR-кодом, которые содержат информацию о пациенте, историю болезни, все назначения и маршрутизацию. Такое приспособление помогает освободить медработников от лишней бумажной работы.

«Мы ввели продукт в промышленную эксплуатацию, но есть ещё кое-какие правки. До конца января все недочеты будут устранены», — рассказал руководитель проекта по разработке и внедрению ТАТМИС Константин Нех.

Глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин ознакомился с работой новой системы и поручил до конца января окончательно запустить продукт по всей территории Нижнекамской ЦРМБ.

ТАТМИС — программа, призванная объединить информацию со всех лечебных учреждений республики в одну единую базу. Все сведения о пациентах будут храниться в одном месте, благодаря чему медработники в любом городе РТ смогут узнать всё о пациенте, который пришел к нему на прием.