Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В нижнекамской ЦРБ внедрили электронные медкарты и браслеты с QR-кодом
В нижнекамской ЦРБ с начала года внедрили электронные медицинские карты и браслеты с QR-кодом, которые стали частью единой информационной системы ТАТМИС. Об этом сообщает «НТР 24».
Электронные медкарты заводят на всех пациентов приемно-диагностического отделения — благодаря этому процесс оформления экстренных и неотложных случаев становится безбумажным и все анализы и обследования назначаются строго в цифровом виде.
В рамках проекта также появились специальные влагостойкие браслеты с уникальным QR-кодом, которые содержат информацию о пациенте, историю болезни, все назначения и маршрутизацию. Такое приспособление помогает освободить медработников от лишней бумажной работы.
«Мы ввели продукт в промышленную эксплуатацию, но есть ещё кое-какие правки. До конца января все недочеты будут устранены», — рассказал руководитель проекта по разработке и внедрению ТАТМИС Константин Нех.
Глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин ознакомился с работой новой системы и поручил до конца января окончательно запустить продукт по всей территории Нижнекамской ЦРМБ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»