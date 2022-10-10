В Нижнекамской центральной больнице капитально отремонтируют терапевтический корпус

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице капитально отремонтируют терапевтический корпус. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Сергей Мерясев.

«В настоящее время определяется ремонт терапевтического корпуса, объем которого составляет 10 тыс. квадратных метров. Надеемся, что до 15 октября решится вопрос финансирования. Заявленная предварительная стоимость составляет 615 млн рублей», — отметил спикер, добавив, что в ближайшее время начнется высвобождение площадей под капремонт.

Мерясев напомнил, что в этом году 1 сентября в городе открылся Центр экстренной медицины. Стоимость приемно-диагностического корпуса площадью 12,8 тыс. квадратных метров составила более 1,7 млрд рублей. Он располагается на первом этаже больницы. На сегодня в приемно-диагностический корпус продолжает поступать оборудование: смонтирован ангиограф, в ожидании компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф. Вместе с тем ведется прием пациентов, экстренная помощь оказывается в полном объеме.