В нижнекамской библиотеке открылся читательский клуб искателей забытых книг

Централизованная библиотечная система Нижнекамска запустила новый проект — на базе центральной библиотеки им.Г.Тукая открылся читательский клуб искателей забытых книг. В первую очередь проект рассчитан на библиотекарей, а в будущем планируется привлечь и всех желающих читателей.

«У множества авторов есть книги, которые несправедливо забыты. И у популярных писателей есть произведения менее известные, но представляющие культурную ценность. Именно с такими книгами мы будем знакомить наших читателей», — рассказала «Татар-информу» методист ЦБС Нижнекамска Румия Сахабова.

По словам собеседницы агентства, главные плюсы клуба в том, что он помогает раскрыть эмоциональный ресурс, эмпатию, а чтение и обсуждение помогает людям находить общий язык.

«Люди читают книги по-разному. Воспринимают информацию, смотрят на мир по-разному, видят разные детали, подтексты. У каждого может сформироваться свой индивидуальный взгляд на одну и ту же книгу»,— рассказала методист.

Кроме того, клуб позволит открыть для себя новые книги и имена, поможет расширить кругозор, научиться по-новому смотреть на знакомые вещи, четко и ясно выражать свои мысли, находить единомышленников и просто приятно проводить свое время.

В библиотеке уже состоялась первая встреча для сотрудников библиотечной системы, где была выбрана книга для чтения и обсуждения. Выбор пал на «Безмолвного пациента» Алекса Михаэлидеса.