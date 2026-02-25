Три дороги к социальным объектам отремонтируют в Нижнекамской агломерации

В Нижнекамской агломерации в этом году отремонтируют три дороги, ведущие к социально значимым объектам. Работы проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Будет проведен капитальный ремонт автодороги на улице 30 лет Победы в Нижнекамске. Дорожники также капитально отремонтируют автодорогу на улице Ахтубинской. И приведут в нормативное состояние дорогу на улице Чулман – от ул. Сююмбике до Чишмале», – говорится в сообщении.

На улице 30 лет Победы расположены следующие социальные объекты: спортивный комплекс, лицей, политехнический колледж и другие учреждения. Улица Ахтубинская ведет к центральной районной многопрофильной больнице, а улице Чулман – к центру развития ребенка.

На ремонт дорог по национальному проекту в Нижнекамской агломерации в этом году направят 480 млн рублей. В прошлом году по нацпроекту здесь отремонтировали 2,99 км автодорог.