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Экономика 11 февраля 2025 20:39

В Нижнекамской агломерации по нацпроекту отремонтируют дороги на 480 млн рублей

В Нижнекамской агломерации по нацпроекту отремонтируют дороги на 480 млн рублей
Фото: © «Татар-информ»

По новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на ремонт дорог в Нижнекамской агломерации в этом году выделено 480 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В Нижнекамской агломерации планируется достичь показателя 85,7% нормативного состояния дорог. В прошлом году отремонтировано 7,9 километра автодорог. Нормативное состояние дорожной сети оценивается на 85,01%», – говорится в сообщении.

В этом году капитально отремонтируют дорогу по улице Студенческая на участке от улицы Корабельная до улицы Гайнуллина протяженностью 640 метров. Кроме того, будет проведен капремонт автодороги по улице Лесная на участке от улицы Мурадьяна до улицы Гагарина длиной 2,4 километра.

Всего на национальный проект «Инфраструктура для жизни» предусмотрено более 14 млрд рублей, из них 7 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета.

#нацпроекты #национальные проекты #ремонт дорог
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