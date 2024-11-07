В Нижнекамское водохранилище выпустили 13 тыс. мальков стерляди — видео

В Набережных Челнах провели зарыбление водоема. Тринадцать тысяч мальков стерляди выпустили в Нижнекамское водохранилище недалеко от мечети «Тауба». Температура воды в реке Каме составляет около 2-3 градусов. По словам специалистов, она комфортна для новых обитателей.

Запуск молодняка стерляди происходит очень быстро. Это компенсационное зарыбление водоема.

Зарыблением занимаются компании, которые в той или иной мере наносят ущерб водным биологическим ресурсам. Только в этом году в водоемы было выпущено более 3 млн мальков стерляди.

«Стерлядь считается краснокнижным видом в Республике Татарстан. И ранее в природе она могла подниматься с низовий рек сюда, в Каму. А в связи с тем, что были построены гидроэлектростанции и другие проведены строительные работы, рыбе теперь сложнее стало подниматься и нереститься, в этой связи компенсация <...> очень необходима», — рассказал старший госинспектор отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РТ Эльмир Хафизов.

По словам эксперта, это поможет сохранить и восстановить популяцию стерляди.

Процент выживаемости рыб зависит от многих факторов. Некоторые могут стать добычей окуней и других хищных пород, которые также водятся в водоеме.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Эту стерлядь специально выращивали в питомниках Саратовской области, чтобы сегодня выпустить в Нижнекамское водохранилище. Растили мальков на протяжении шести месяцев, и они готовы к самостоятельной жизни. Стоит отметить, что до Челнов рыба преодолела большой путь, ее везли 12 часов.

Специалисты выразили надежду на то, что стерлядь приживется в водоеме. А условия для этого в Нижнекамском водохранилище имеются. Следующее зарыбление водоемов запланировано на весну 2025 года.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой