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Ру Тат
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27 августа 2021  02:45
Наталья Рыбакова

В Нижнекамское водохранилище выпущено более 3 тыс. мальков стерляди

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Более 3 тыс. мальков стерляди выпустили в Нижнекамское водохранилище участники природоохранной акции. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Зарыбление прошло в селе Бетьки Тукаевского района. Выпуск рыбы был произведен для компенсации причиненного ущерба водным биологическим ресурсам. Мероприятие прошло с участием сотрудников отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РТ Средневолжского территориального управления Росрыболовства и Госкомитета РТ по биоресурсам», — отметили в ведомстве.

Вес каждого полутора-двухмесячного малька стерляди составляет не менее 3,75 грамма. Перед зарыблением водохранилища была проведена оценка вредного воздействия на окружающую среду на данном участке.

#стерлядь #зарыбление #нижнекамское водохранилище
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