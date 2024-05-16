Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В «Нижнекамскнефтехиме» прокомментировали инцидент в лаборатории
В «Нижнекамскнефтехиме» прокомментировали инцидент в лаборатории. Как сообщили в пресс-службе предприятия, сегодня во время проведения испытаний на лабораторной установке в здании научно-технологического центра произошла побочная реакция с выделением энергии.
«В непосредственной близости к оборудованию в этот момент находились два сотрудника центра, после оказания первой медицинской помощи они были направлены в центральную больницу, угрозы их жизни нет», – указано в официальном сообществе предприятия «Вконтакте».
Отмечается, что причины происшествия установит специальная комиссия.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников