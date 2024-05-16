В «Нижнекамскнефтехиме» прокомментировали инцидент в лаборатории. Как сообщили в пресс-службе предприятия, сегодня во время проведения испытаний на лабораторной установке в здании научно-технологического центра произошла побочная реакция с выделением энергии.

«В непосредственной близости к оборудованию в этот момент находились два сотрудника центра, после оказания первой медицинской помощи они были направлены в центральную больницу, угрозы их жизни нет», – указано в официальном сообществе предприятия «Вконтакте».

Отмечается, что причины происшествия установит специальная комиссия.