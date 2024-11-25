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Происшествия 25 ноября 2024 16:08

В «Нижнекамскнефтехим» объяснили причины фонтана воды на предприятии

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Сегодня в социальных сетях появилось видео с аварией на водоводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске. Оказалось, что на предприятии прорвало трубу водоснабжения.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима», после аварии в промышленной зоне отключили подачу воды на время ремонтных работ.

«В настоящее время дефектный участок отключен. Подача воды на предприятия возобновлена», - рассказали в пресс-службе «Нижнекамскнефтехим».

Как сообщили агентству в администрации Нижнекамска, в настоящий момент холодная вода в город подается с понижением давления. По оценкам специалистов, к 18.00 давление холодной воды будет восстановлено.

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