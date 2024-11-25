В «Нижнекамскнефтехим» объяснили причины фонтана воды на предприятии

Сегодня в социальных сетях появилось видео с аварией на водоводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске. Оказалось, что на предприятии прорвало трубу водоснабжения.



Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима», после аварии в промышленной зоне отключили подачу воды на время ремонтных работ.



«В настоящее время дефектный участок отключен. Подача воды на предприятия возобновлена», - рассказали в пресс-службе «Нижнекамскнефтехим».



Как сообщили агентству в администрации Нижнекамска, в настоящий момент холодная вода в город подается с понижением давления. По оценкам специалистов, к 18.00 давление холодной воды будет восстановлено.