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В «Нижнекамскнефтехим» объяснили причины фонтана воды на предприятии
Сегодня в социальных сетях появилось видео с аварией на водоводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске. Оказалось, что на предприятии прорвало трубу водоснабжения.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима», после аварии в промышленной зоне отключили подачу воды на время ремонтных работ.
«В настоящее время дефектный участок отключен. Подача воды на предприятия возобновлена», - рассказали в пресс-службе «Нижнекамскнефтехим».
Как сообщили агентству в администрации Нижнекамска, в настоящий момент холодная вода в город подается с понижением давления. По оценкам специалистов, к 18.00 давление холодной воды будет восстановлено.
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