В нижнекамских лагерях сняты ограничения по Covid-19, но родительские дни — под запретом

В лагерях Нижнекамского района Татарстана сняты ограничения по Covid-19, однако родительских дней это не коснулось. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник Управления по делам молодежи исполкома района Айгуль Аитова.

«С 26 марта 2022 года вступили в силу изменения в санитарных правилах, которые отменили часть ограничений, связанных с распространением коронавируса. Несмотря на ряд послаблений, родительские дни остались под запретом», — отметила спикер.

В этом году особое внимание уделено безопасности детей. В лагерях обеспечена круглосуточная охрана силами ЧОП «Скиф» и «Застава». Тревожная кнопка выведена на пульт Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии. По периметру всех оздоровительных учреждений установлены металлические ограждения, есть средства тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, а также пожарные системы «Стрелец-мониторинг».

Айгуль Аитова уточнила, что в лагерях имеются планы и маршруты эвакуации, установлены звуковые сигналы по действиям в чрезвычайных ситуациях, на регулярной основе будут проводиться учебные эвакуационные тренировки с приглашением сотрудников соответствующих служб.

Вожатые для работы с детьми набираются из числа студентов педагогических образовательных учреждений и студентов, прошедших специальное обучение на курсах вожатых. При подборе предпочтение отдается кандидатам с опытом работы и положительными рекомендациями с прошедших смен. Все сотрудники детских оздоровительных лагерей должны иметь справки об отсутствии судимости.

В лагерях будут реализованы программы по воспитательной работе, разработанные опытными педагогами. Также планируется провести комплекс тематических мероприятий, приуроченных к Году культурного наследия народов России и Году цифровизации, объявленному в Татарстане.

Уже на протяжении нескольких лет в лагере «Заря» совместно с Центральной соборной мечетью Нижнекамска проводится смена «Туган як». В этом году она посвящена 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

В целом деятельность лагерей связана со знаковыми датами: 77-летие Победы, День молодежи России, День России, Сабантуй, мемориальная акция «Свеча Памяти», День семьи, любви и верности, День Государственного флага Российской Федерации и другими, отметила докладчик.