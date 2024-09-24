В Нижнекамске местные жители пробежали «Кросс нации» семьями

Жители Нижнекамска поучаствовали в «Кроссе наций» вместе семьями.

Как рассказала многодетная спортивная семья Сафиных, они постоянно участвуют в таких мероприятиях. Причем, их младший сын свой беговел из рук ни разу не выпускал, хотя ему менее 2 лет.

Спортивная семья из Нижнекамска пожелала другим жителям республики тоже заниматься спортом и посещать такие события вместе со своей семьей. Подробнее – в сюжете «НТР 24».