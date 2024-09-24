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В Нижнекамске местные жители пробежали «Кросс нации» семьями
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Жители Нижнекамска поучаствовали в «Кроссе наций» вместе семьями.
Как рассказала многодетная спортивная семья Сафиных, они постоянно участвуют в таких мероприятиях. Причем, их младший сын свой беговел из рук ни разу не выпускал, хотя ему менее 2 лет.
Спортивная семья из Нижнекамска пожелала другим жителям республики тоже заниматься спортом и посещать такие события вместе со своей семьей. Подробнее – в сюжете «НТР 24».
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