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Общество 24 сентября 2024 20:22

В Нижнекамске местные жители пробежали «Кросс нации» семьями

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Жители Нижнекамска поучаствовали в «Кроссе наций» вместе семьями.

Как рассказала многодетная спортивная семья Сафиных, они постоянно участвуют в таких мероприятиях. Причем, их младший сын свой беговел из рук ни разу не выпускал, хотя ему менее 2 лет.

Спортивная семья из Нижнекамска пожелала другим жителям республики тоже заниматься спортом и посещать такие события вместе со своей семьей. Подробнее – в сюжете «НТР 24».

#Кросс наций #многодетные семьи #Татарстан
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