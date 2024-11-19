В Нижнекамске заявили о нехватке кадров у малого и среднего бизнеса

Малому и среднему бизнесу Нижнекамска не хватает сотрудников. Проблему обсудили на заседании Координационного совета по подготовке кадров, которое состоялось в Нижнекамском многопрофильном колледже, сообщает телерадиокомпания «НТР 24».

Начальник Управления по поддержке и развитию предпринимательства Ильнар Сираев обратил внимание на то, что реализация проектов промышленного кластера приводит к росту малого и среднего бизнеса, а этот сектор остро нуждается в кадрах. В связи с этим он предложил смягчить требования к студентам, которые работают в сфере услуг.

Руководители ссузов и вузов Нижнекамска поддержали его предложение, но вместе с тем подчеркнули, что учеба для студентов должна быть на первом месте.

Кроме того, Ильнар Сираев посоветовал открывать на базе ссузов и вузов курсы дополнительного образования в тесной связи с работодателями, так как, по его мнению, последние не способны поддерживать более долговременные инициативы.

«На сегодняшний день настолько неустойчивая экономика, что они (работодатели — прим. Т-и) не могут на такую длинную дистанцию заключать договоры с учебными заведениями, на три-четыре года. Потому что сами не уверены, будут ли на следующий год работать», — объяснил чиновник.