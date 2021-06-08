В Нижнекамске завершился фестиваль «Притяжение музыки»

В Нижнекамске с успехом прошел Международный фестиваль Екатерины Мечетиной «Притяжение музыки», посвященный 55-летию города.

Праздник музыки длился три дня и включал в себя традиционные концерты и мастер-классы ведущих музыкантов России и зарубежья – самой Екатерины Мечетиной и виолончелистки из Испании Светланы Товстухи, актуальный современный формат для детей и юношества – Всероссийский виртуальный концертный зал, проблемный семинар и панельную дискуссию по вопросам развития креативных индустрий в Российской Федерации с участием ведущих спикеров – Татьяны Абанкиной (Москва) и Алексея Матвеева (Санкт-Петербург).

Екатерина Мечетина широко известна всему миру как великолепный интерпретатор русской и мировой классики, современной музыки. Но многогранная личность Мечетиной – пианистки, педагога совмещает в себе не просто исполнителя мирового уровня. Она еще и активный пропагандист культуры в нашей стране на уровне государства. Именно благодаря ей несколько лет назад наша выверенная десятилетиями музыкальная образовательная система была спасена и сохранена.



В первый день слушателям посчастливилось услышать в сольном концерте фестиваля Екатерину Мечетину с программой «Русские картины». Здесь наряду с такими известными произведениями как «Думка» Петра Чайковского, «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского, «Жаворонок» Михаила Глинки-Милия Балакирева и этюдами-картинами Сергея Рахманинова прозвучали редко исполняемые или вообще малоизвестные даже в среде профессиональных музыкантов произведения Анатолия Лядова, Антона Аренского и Александра Бородина.

Нежно, временами сурово звучала «Думка»Чайковского – исполнительница вложила в нее совершенно новый смысл. Блестящее, виртуозное владение фактурой произведения потрясло публику: удивительная звуковая палитра была в «Скерцо» Бородина. Публика на концерте то уносилась в наши необъятные российские дали вместе с музыкой, то погружалась в размышления.

После исполнения третьего этюда-картины Рахманинова слушатели буквально взорвались аплодисментами. Зал аплодировал стоя и долго не отпускал Екатерину Мечетину. На бис звучали Прелюдия Рахманинова соль диез минор и «Юмореска» Чайковского. А после того как Екатерина Мечетина поблагодарила зрителей и всех, кто содействовал организации фестиваля словами: «Бик зур рэхмэт, кадерле дуслар!», зал просто взревел.

Все фестивальные дни работал Всероссийский виртуальный концертный зал — знаковый проект Министерства культуры России. Виртуальные концерты проходили в кинозале-лектории при Доме Народного творчества Нижнекамска. Там же шли и конкурсы, и награждения самых активных участников мероприятия. На концертах присутствовали и дети, и молодежь – учащиеся детских музыкальных школ и музыкального колледжа.

Программа мастер-классов для детей и молодежи проходила по утрам: мастер-класс Екатерины Мечетиной прошел с большим резонансом в зале музыкального колледжа, а мастер-класс виолончелистки из Испании Светланы Товстухи – в аудитории кинолектория Дома Народного творчества.

На втором концерте выступил Государственный симфонический оркестр Удмуртской Республики, дирижер – Азат Максутов. В первом отделении была представлена музыка Вольфганга Амадея Моцарта, во втором – в сопровождении оркестра солировал виолончелист Марк Дробинский (Франция – Израиль). Слушатели насладились музыкой Петра Чайковского – звучали «Вариации на тему рококо» и Михаила Броннера «Далекое – близкое» – произведение, где звучат все самые любимые темы русских романсов.

Завершился цикл вечеров фестиваля «Притяжение музыки» Гала-концертом «От барокко до танго. В первом отделении звучали концерты Антонио Вивальди в исполнении струнного ансамбля Nobilis (художественный руководитель – Народный артист РТ Сергей Емельянов). В этот день солировали великолепные музыканты Светлана Товстуха (Испания) и Марк Дробинский (Франция).

Во втором отделении Гала-концерта прозвучал очень редко исполняемый Концерт для клавесина Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Екатерины Мечетиной вместе с Ансамблем Nobilis. И завершающим аккордом стало «Гранд танго» Астора Пьяццоллы.

Публика долго несколько раз вызывала на бис артистов.

Интересная концепция фестиваля «Притяжение музыки» Екатерины Мечетиной – это не просто традиционный перечень лучшей музыки и передача знаний новым поколениям, но и дискуссия, которая была открыта экспертами деловой части фестиваля. Дискуссия привлекла внимание детей и молодежи к искусству с помощью интерактивной беседы, конкурсов и демонстрации творчества лучших мировых музыкантов.

Совершенно очевидно, что сегодня надо не только продвигать классическое наследие, но и серьезно изучать вопросы организации культурных мероприятий, взаимодействие искусства с другими сферами экономики, грамотное и эффективное продвижение культуры.

Именно самые важные ключевые вопросы и ответы на них прозвучали на семинаре и панельной дискуссии от ведущих экспертов России деловой программы фестиваля – профессора, директора Центра креативной экономики Факультета городского и регионального развития НИУ – Высшей школы экономики Татьяны Абанкиной (Москва) и программного директора Санкт-Петербургского Центра социально-культурных инициатив «Культурная столица», эксперта Общественной Палаты Санкт-Петербурга, Алексея Матвеева.

Фестиваль Екатерины Мечетиной «Притяжение музыки» с его важным посылом к культуре, демонстрацией разноформатных видов работы и привлечением внимания детей, молодежи и самых разных слоев общественности, является знаковым событием в мире российской и мировой культуры.

Материал подготовила Гузель Абульханова

Автор фото: Валерия Павлова