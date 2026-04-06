В Нижнекамске завершилась весенняя юридическая смена «Семейный Татарстан»

В Нижнекамском колледже юстиции закончилась вторая весенняя юридическая смена «Семейный Татарстан», сообщает НТР 24. Проект реализован совместно управлением ЗАГС и министерством юстиции Республики Татарстан.

В течение пяти дней школьники из четырех отрядов снимали видеоролики о семейных отношениях: придумывали сценарии, снимали и монтировали. Для участников также организовали экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия.

На церемонии закрытия присутствовали начальник управления министерства юстиции по РТ Максим Скирда и начальник управления ЗАГС кабинета министров РТ Эльвира Ахметова. Руководители поблагодарили ребят за творчество и отметили наиболее активных.

В тот же день оба руководителя подписали соглашение о сотрудничестве между ведомствами, отметив, что правовые и семейные отношения имеют общую направленность.

Во второй весенней юридической смене отдохнули 60 восьмиклассников из большинства школ Нижнекамска. Многие из них посещают лагерь повторно. Осенью будет проводиться следующая смена.