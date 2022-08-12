В Нижнекамске завершилась приемка детских садов к новому учебному году

В Нижнекамске завершилась традиционная приемка дошкольных учреждений к новому учебному году. Все детские сады приняты на 100%, рассказала «Татар-информу» начальник Управления дошкольного образования Светлана Андрианова.

Главная задача специалистов — убедиться, что в дошкольном учреждении комфортно, безопасно и познавательно.

Первым делом комиссия обращает внимание на пожарную безопасность. На этом этапе проверяют не только сигнализацию, но и запасные выходы, огнетушители, камеры видеонаблюдения. Каждый из проверяющих отвечает за свое направление. Одни смотрят столовую, другие изучают документацию, третьи составляют отчет по санитарному состоянию садика.

Большое внимание уделяется подготовке воспитательно-образовательной среды в группах. Специалисты обращают внимание на наличие игрушек, пособий, оборудования, а также изучают состояние веранд на улице.

По информации пресс-службы Нижнекамского района РТ, в детском саду №93 за счет средств гранта сделали метеостанцию. Здесь дети могут узнать о явлениях природы и временах года.

«Приемка школ начнется по графику с 15 по 18 августа. В городе 42 школы с учетом новых двух, в селе — 18», — уточнила собеседница агентства.