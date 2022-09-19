Новый многоквартирный дом в Нижнекамске прошел итоговую проверку Госстройнадзора

Фото: Госстройнадзор РТ

В 49-м микрорайоне Нижнекамска завершилась итоговая проверка нового многоквартирного дома №21 с наружными инженерными сетями. Госстройнадзор РТ инспектировал II технологический этап, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Начало строительства панельного 10-этажного жилого дома стартовало в конце прошлого года. Его общая площадь составляет более 12,3 тыс. квадратных метров. К заселению в нем готово 169 квартир общей площадью 10,2 тыс. квадратных метров. Это означает, что 169 семей в ближайшее время смогут отметить новоселье и улучшить свои жилищные условия.

Дом находится в высокой степени готовности. Ему будет выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации.

Инвестором-застройщиком выступил Госжилфонд при Президенте РТ.

Объект капитального строительства возведен в рамках реализации республиканской программы «Социальная ипотека» и национального проекта «Жилье и городская среда».

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.