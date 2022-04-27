В Нижнекамске заселили вторую с начала года новостройку

Сегодня в 34-м микрорайоне города Нижнекамска заселили 130-квартирный дом №34-5, возведенный за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ.

В новостройке по адресу: проспект Мира, 115 будут жить участники программы соципотеки — работники компании «Татнефть».

Новый дом состоит из 10 этажей и трех подъездов, общая площадь квартир составляет 8,3 тыс. квадратных метров: из них 70 — двухкомнатные и 60 — трехкомнатные.

Все квартиры сданы в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии, регуляторами тепла.

«Дом № 34-5 — второй наш объект, который заселяется в Нижнекамске в текущем году. До этого в 34-м микрорайоне новоселье справили в 120-квартирном доме от Госжилфонда. Сегодня в городе в различной степени технической готовности находятся еще два соципотечных дома на 279 квартир», — сообщил исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов.