В Нижнекамске заселили четвертый соципотечный дом с начала года

Фото: Госжилфонд при Президенте РТ

В 35-м микрорайоне Нижнекамска состоялось заселение 110-квартирного жилого дома №15а по проспекту Химиков. Соципотечная новостройка стала четвертой по счету в этом году, возведенная за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ.

В доме будут проживать работники бюджетной сферы, молодые семьи, медицинские работники-получатели грантов, а также дети-сироты.

В доме разная этажность — 5-6 этажей, шесть подъездов, общая площадь квартир составляет 6,5 тыс. квадратных метров. В новостройке 27 — однокомнатных, 18 —двухкомнатных и 65 — трехкомнатных квартир.

Все помещения сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии, регуляторами тепла.

«Это наш четвертый дом, который заселяется в Нижнекамске в уходящем году. До этого мы передали соципотечникам три дома на 419 квартир в 34-м и 49-м микрорайонах города», — сообщил исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов.