В Нижнекамске запустили три автобусных маршрута на зимний период

В Нижнекамске начали курсировать автобусные маршруты, которые работают в зимний период. Об этом рассказали в телеграм-канале администрации Нижнекамского района.

Так, в понедельник и четверг горожане могут отправиться до Березовой Гривы на автобусе №138. Он отходит от автовокзала в 8.40 и 15.40, а в обратном направлении — в 9.25 и 16.25.

С 15 октября запущены маршруты №106 «З» и №123 (Смыловка). Первый из них будет отправляться по вторникам, четвергам и субботам в 8.00 и 13.30 с автовокзала, второй — по вторникам и пятницам в 8.40 и 15.40. От конечной станции автобус №123 (Смыловка) поедет до автовокзала в 9.40 и 16.40.