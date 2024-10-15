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Общество 15 октября 2024 10:55

В Нижнекамске запустили три автобусных маршрута на зимний период

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В Нижнекамске начали курсировать автобусные маршруты, которые работают в зимний период. Об этом рассказали в телеграм-канале администрации Нижнекамского района.

Так, в понедельник и четверг горожане могут отправиться до Березовой Гривы на автобусе №138. Он отходит от автовокзала в 8.40 и 15.40, а в обратном направлении — в 9.25 и 16.25.

С 15 октября запущены маршруты №106 «З» и №123 (Смыловка). Первый из них будет отправляться по вторникам, четвергам и субботам в 8.00 и 13.30 с автовокзала, второй — по вторникам и пятницам в 8.40 и 15.40. От конечной станции автобус №123 (Смыловка) поедет до автовокзала в 9.40 и 16.40.

#автобусы #нижнекамск
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