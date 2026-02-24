В Нижнекамске запустили телецикл о ветеранах СВО и их возвращении к мирной жизни

На телеканале НТР 24 вышел первый выпуск проекта «Победа. Возвращение Героев домой». Цикл фильмов создан при участии депутата Госдумы Айдара Метшина и администрации Нижнекамского района и приурочен к Году воинской и трудовой доблести.

Передачи рассказывают о процессе адаптации участников спецоперации к мирной жизни: от обучения и трудоустройства до медицинской и психологической реабилитации. Особое внимание уделяется роли проекта «Победа. Возвращение Героев домой» в поддержке ветеранов.

Руководитель медиахолдинга НТР Алена Дёмина отметила, что телепроект знакомит зрителей с судьбами сильных людей, чьё мужество проявляется не только на передовой, но и в повседневной жизни — при восстановлении, учёбе, работе и построении будущего рядом с близкими. Она подчеркнула, что программа стала возможной благодаря содействию Айдара Метшина и главы района Радмира Беляева, которые помогают бойцам возвращаться к полноценной жизни.

Героем первого выпуска стал ветеран СВО Артур Барабанов. Призванный в ходе частичной мобилизации, он получил тяжёлое ранение, а сейчас руководит пунктом сбора гуманитарной помощи в Нижнекамске.