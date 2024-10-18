В Нижнекамске запустили проект-исследование о будущем города

В Нижнекамске запустили проект-исследование, направленный на создание образа города в будущем. Сформировать запрос должны сами жители.

Авторы проекта — исследовательское агентство «ПромРейтинг» и «Нижнекамскнефтехим» (СИБУР) — ожидают, что итогом исследования станет создание эффективной стратегии развития Нижнекамска, функциональной полезной среды и одновременно переоценка сценариев в социально-культурной среде.

Для участия в проекте нужно пройти анонимный опрос, включающий два блока. В первом участники поделятся своими чувствами, ассоциациями, связанными с городом, оценят его безопасность и привлекательность и так далее. Главная цель этого блока — исследование актуального восприятия места.

Затем респондент поделится своими идеями о том, каким Нижнекамск будет в 2050 году, кто будет жить в городе будущего, какой будет социальная и развлекательная инфраструктура, какими будут общественные пространства.

Пройти опрос можно по QR-кодам, размещенным в 10 общественных пространствах Нижнекамска:

●в парке Семья у фонтана и входа в парк со стороны моста с велосипедами,

●на площади Лемаева,

●в парке Айда,

●парке Нефтехимиков,

●в парке Тукая,

●на Школьном бульваре у качелей,

●на бульваре Баки Урманче,

●у ТЦ Ramus Mall,

●у ТЦ «Олимп»,

●на набережной Красный Ключ.

Кроме того, вопросы доступны по ссылке. Упрощенная анкета, обращают внимание организаторы, посвящена только будущему города. Присоединиться к исследованию могут все желающие.