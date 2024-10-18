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В Нижнекамске запустили проект-исследование о будущем города
В Нижнекамске запустили проект-исследование, направленный на создание образа города в будущем. Сформировать запрос должны сами жители.
Авторы проекта — исследовательское агентство «ПромРейтинг» и «Нижнекамскнефтехим» (СИБУР) — ожидают, что итогом исследования станет создание эффективной стратегии развития Нижнекамска, функциональной полезной среды и одновременно переоценка сценариев в социально-культурной среде.
Для участия в проекте нужно пройти анонимный опрос, включающий два блока. В первом участники поделятся своими чувствами, ассоциациями, связанными с городом, оценят его безопасность и привлекательность и так далее. Главная цель этого блока — исследование актуального восприятия места.
Затем респондент поделится своими идеями о том, каким Нижнекамск будет в 2050 году, кто будет жить в городе будущего, какой будет социальная и развлекательная инфраструктура, какими будут общественные пространства.
Пройти опрос можно по QR-кодам, размещенным в 10 общественных пространствах Нижнекамска:
●в парке Семья у фонтана и входа в парк со стороны моста с велосипедами,
●на площади Лемаева,
●в парке Айда,
●парке Нефтехимиков,
●в парке Тукая,
●на Школьном бульваре у качелей,
●на бульваре Баки Урманче,
●у ТЦ Ramus Mall,
●у ТЦ «Олимп»,
●на набережной Красный Ключ.
Кроме того, вопросы доступны по ссылке. Упрощенная анкета, обращают внимание организаторы, посвящена только будущему города. Присоединиться к исследованию могут все желающие.
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