В Нижнекамске запустили новый тематический трамвай, посвященный первостроителю Королеву

В Нижнекамске вышел в рейс новый тематический трамвай. Он посвящен Герою Социалистического Труда, кавалеру ордена Красной Звезды, заслуженному строителю ТАССР, почетному гражданину города Евгению Королеву.

Символично, что торжественный запуск трамвая состоялся в день рождения первостроителя. Сегодня, 14 ноября, исполняется 110 лет со дня рождения Королева.

Первыми пассажирами трамвая стали руководители города, ветераны, соратники Евгения Королева, а также студенты, показавшие успехи в учебе и труде.

Королевский трамвай будет курсировать по городским маршрутам.

Сегодня в Нижнекамске проходят торжественные мероприятия, посвященные первостроителю. Так, на городском кладбище, где захоронен Евгений Королев, состоялся памятный митинг. Возложение цветов к подножию памятника Королеву прошло на территории Нижнекамского политехнического колледжа, который носит его имя.

Праздничный концерт «За жизнь свою мы сотворили чудеса...» и тематические выставки подготовили сотрудники Дома народного творчества.

Своими воспоминаниями о прославленном земляке поделились видные личности города. Депутат Нижнекамского городского Совета, директор политехнического колледжа имени Евгения Королева Татьяна Куприянова отметила, что мечтой его было построить город.

«Судьба сложилась так, что свою мечту он воплотил на нашей нижнекамской земле. Вот он перед нами, наш любимый город Нижнекамск, всегда молодой, утопающий в зелени и цветах, наполненный смехом и радостью», — сказала Куприянова.

Советник главы Нижнекамского муниципального района Григорий Китанов в свою очередь заявил, что Россия (а прежде Советский Союз) славится тем, что здесь воспитана целая полководческая школа — это герои, которые прославили страну на весь мир.

«Кто-то воевал, кто-то преподавал, а кто-то строил. Одним из тех, кто вошел в когорту этих знаменитых людей, стал Евгений Королев. Он прожил непростую жизнь, сколько он внес труда, чтобы построить города! Комсомольск-на-Амуре, участвовал в строительстве в Новосибирске, работал в Калинине, Красноярске. В 1963 году приехал на нижнекамскую землю, начинал с нуля. А как он заботился о кадрах, чтобы они были местными, чтобы они учились здесь! Именно такими людьми был основан энергостроительный техникум, который готовил местных строителей», — сказал выступающий.

Своими воспоминаниями о Евгении Королеве поделился и почётный гражданин Нижнекамска Агтас Галиахметов.

«Семнадцать лет мы жили в одном подъезде на Школьном Бульваре. Евгений Никифорович — человек простой, открытый. После выхода на пенсию продолжил помогать молодым руководителям. Он навечно должен остаться в памяти нижнекамцев. Этот человек достоин, чтобы одну из улиц города назвали его именем», — сказал он.

Из 70 лет производственного стажа 38 Евгений Королев посвятил Нижнекамску. В 1963 году он возглавил управление строительства «Татэнергострой», быстро и грамотно организовал создание нефтехимического комплекса и города. За годы его руководства в Нижнекамске были возведены заводы нефтехимического гиганта, шинный завод, сданы в эксплуатацию турбины ТЭЦ и сотни тысяч квадратных метров жилья. В 65 лет Герой Социалистического Труда Евгений Королев ушел на пенсию, но как человек неуемной энергии продолжал работать.