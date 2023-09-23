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В Нижнекамске запустили движение по улице Вокзальная, отремонтированной по нацпроекту
Сегодня в Нижнекамске после капитального ремонта торжественно запустили движение по улице Вокзальная. Ремонт на этом участке протяженностью 1,26 километра был проведен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Событие произошло в День города Нижнекамска, который празднует свое 57-летие. Ко всем присутствующим обратился глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. Он поблагодарил власти страны и дорожников, которые трудились на этом объекте.
«Мы сегодня собрались на улице Вокзальной, открываем прекрасную улицу, отремонтированную по нацпроекту. В первую очередь я хотел бы сказать слова благодарности федеральной и республиканской власти за поддержку города, [за то], что мы участвуем в этом проекте. А также поблагодарить самих строителей. Сделать работу качественно — это тоже требует сноровки. Поэтому вам большое спасибо», — отметил он.
Спикер призвал сделать город комфортным для всех, кто здесь проживает.
«Я думаю, что это некий шаблон, к которому мы должны стремиться — чтобы каждый имел свою дорогу: автомобилисты, пешеходы, велосипедисты. Я считаю, что сегодня день вдвойне праздничный. С одной стороны, это праздник нашего города. С другой стороны, это объекты, которые мы сегодня открываем», — сказал глава района Рамиль Муллин.
Национальные проекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.
Ранее «Татар-информ» сообщал, какие события ожидаются во второй день празднования дня города Нижнекамска.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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