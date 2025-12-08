В Нижнекамске зальют 20 хоккейных дворовых кортов и 7 катков

На деловом понедельнике начальник Управления физической культуры и спорта Нижнекамского района Марина Иванова представила план подготовки к зимнему сезону 2025/2026 годов. Она отметила, что город заранее формирует инфраструктуру для активного отдыха жителей в зимние месяцы. «Надеемся, что погода не помешает нашим планам», – подчеркнула Марина Иванова.

В рамках подготовки запланировано залить 20 дворовых хоккейных кортов. Эти площадки будут доступны жителям микрорайонов для массового катания, а также станут базой для занятий дворовых детских клубов, где развивается хоккей.

Кроме того, зимой будут работать 7 городских катков: в парках «Семья», «Нефтехимик» и «Сабантуй», на территории спорткомплекса «Шинник», в спортивной школе «Батыр», а также на ледовых аренах «Нефтехимик» и «Олимпия» в Камских Полянах. Массовые катания пройдут на льду дворцов «Нефтехимик» и «Олимпия».

Презентация: пресс-служба Нижнекамского района

По данным на 2024 год, обеспеченность спортивными объектами в Нижнекамском районе составляет 57,5%, что ниже среднего показателя по Татарстану в 72,5%. Этот показатель стал главным ориентиром для планирования развития спортивной инфраструктуры в районе.

«В то же время мы видим огромный потенциал и запрос общества: 64,3% нижнекамцев ведут здоровый образ жизни. Наша задача – предоставить каждой семье, каждому человеку доступные и современные возможности для занятий физической культурой и спортом», – отметила Марина Иванова.