В Нижнекамске заложили камень в основание новой детской поликлиники

В Нижнекамске прошла торжественная церемония закладки первого камня в основание новой детской поликлиники №3. Об этом рассказали в пресс-службе Нижнекамской детской районной больницы с перинатальным центром, к которой будет в будущем относиться новое учреждение.

Фото: Пресс-служба НДРБ с ПЦ

Новое медицинское учреждение появится в микрорайоне 35А, большая трехэтажная поликлиника будет обслуживать 22 тыс. детей. В НДРБ уверены, что новая амбулатория обеспечит доступность и улучшит качество оказания медицинской помощи детям.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов, депутат Госдумы РФ Айдар Метшин, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

«Это долгожданное событие для нашего молодого Нижнекамска. Отрадно, что новый объект строится в новом микрорайоне нашего города и уже в этом году будет радовать наших жителей. Пусть этот объект станет украшением и в то же время радостью для молодых родителей и, чтобы дети сюда приходили только для того, чтобы поправить свое здоровье и пройти диспансеризацию», – отметил глава города.

Замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов напомнил, что модернизация первичного звена в настоящее время является приоритетным вопросом национального проекта «Здравоохранение».

Фото: Пресс-служба НДРБ с ПЦ

«Торжественно даем старт. Строителям желаю построить объект качественно и в максимально короткие сроки. Я уверен, у нас все получится! Всем удачи!» – пожелал Фатихов.

На первом камне символично написали: «На здоровье!».

«Совместно с Министерством здравоохранения республики и исполнительным комитетом района проделана огромная работа по продвижению проекта при поддержке Раиса республики. Итогом стало строительство данной поликлиники на существенную сумму в 365 млн рублей. Значимость этого проекта очень велика, в первую очередь, в связи с реализацией программы по увеличению рождаемости в стране», – подчеркнул Айдар Метшин.

Фото: Пресс-служба НДРБ с ПЦ

Новая поликлиника городу нужна была уже давно, поскольку возможности двух работающих детских поликлиник значительно ниже потребностей города. В настоящее время за двумя медучреждениями закреплено порядка 58 тысяч детей.

Новая поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в сутки. В ней расположатся не только кабинеты участковых педиатров, но и зона для приема людей с температурой, кабинеты забора анализов, неотложной помощи, будет работать рентген-аппарат. Кроме того, здесь будет работать детский Центр здоровья и пункт выдачи молочного питания.