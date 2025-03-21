В Нижнекамске закрыли кафе «Суши Хаус» из-за нарушений санитарных норм

После жалобы посетителя, который заболел кишечной инфекцией после употребления роллов из кафе «Суши Хаус» в Нижнекамске, на улице Баки Урманче, сотрудники Роспотребнадзора провели проверку.

Выяснилось, что в заведении нарушались санитарные правила: неправильно мыли посуду, хранили продукты и допускали к работе сотрудников без гигиенической подготовки.

Анализы показали, что в готовых блюдах, а также на разделочных досках и приборах нашли кишечные палочки.

По решению суда деятельность кафе приостановлена на 30 дней. Хозяйка заведения привлечена к ответственности за выявленные нарушения.