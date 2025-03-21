news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 21 марта 2025 12:58

В Нижнекамске закрыли кафе «Суши Хаус» из-за нарушений санитарных норм

Читайте нас в
Телеграм

После жалобы посетителя, который заболел кишечной инфекцией после употребления роллов из кафе «Суши Хаус» в Нижнекамске, на улице Баки Урманче, сотрудники Роспотребнадзора провели проверку.

Выяснилось, что в заведении нарушались санитарные правила: неправильно мыли посуду, хранили продукты и допускали к работе сотрудников без гигиенической подготовки.

Анализы показали, что в готовых блюдах, а также на разделочных досках и приборах нашли кишечные палочки.

По решению суда деятельность кафе приостановлена на 30 дней. Хозяйка заведения привлечена к ответственности за выявленные нарушения.

#Роспотребнадзор РТ проверка #кишечная инфекция
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Алексей Демидов: «Создан эффективный алгоритм принятия исчерпывающих мер по нарушениям»

Алексей Демидов: «Создан эффективный алгоритм принятия исчерпывающих мер по нарушениям»

20 марта 2025
«Расписался на стене Рейхстага, был в бою с Девятаевым»: история ветерана войны из Казани

«Расписался на стене Рейхстага, был в бою с Девятаевым»: история ветерана войны из Казани

20 марта 2025