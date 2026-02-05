news_header_top
Происшествия 5 февраля 2026 09:03

В Нижнекамске загорелась захламленная комната, погиб 58-летний мужчина

В Нижнекамске загорелась захламленная комната на 5 этаже девятэтажки, 58-летний мужчина погиб.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие пожарные при помощи масок спасли 5 человек, в том числе двоих детей. Когда они вошли в горящую комнату, они обнаружили, что в ней полно мусора, а ее хозяин погиб. ‎

Причиной пожара могла стать неисправность микроволновки либо неосторожное обращение с огнём.

В МЧС напоминают, что необходимо следить за исправностью электротехники, не оставлять детей без присмотра, а также тушить спички и сигареты. При пожаре следует звонить на номер 101 или 112.

