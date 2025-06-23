В Нижнекамске задержали женщину, пырнувшую ножом соседку по общежитию во время ссоры

В Нижнекамске задержал женщину, которая во время ссоры пырнула ножом соседку по общежитию.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, инцидент произошел около десяти в коридоре общежития на улице Вокзальной.

44-летняя женщина рассказала прибывшим сотрудникам Росгвардии, что во время ссоры соседка схватила кухонный нож и ударила ее в грудь. Росгвардейцы задержали 42-летнюю женщину и передали ее полицейским. Свою вину она полностью признала.

Выяснилась, в прошлом женщина уже имела судимость. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Потерпевшую бригада скорой помощи доставила в больницу.