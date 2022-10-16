В Нижнекамске задержали подростков, которые вломились в ТЦ, чтобы украсть сигареты

В Нижнекамске около двух часов ночи сотрудники Росгвардии во время патрулирования получили сообщение о том, что в торговом центре на улице Студенческой сработала сигнализация. Стражи порядка сразу же выехали на место.

Подойдя к ТЦ, они увидели, что входная дверь была взломана. В самом торговом зале они нашли 15-летнего подростка, который шел на выход с украденными блоками сигарет и другими товарами.

Как выяснилось, он работал с подельником – другим подростком, который все это время был снаружи, за углом здания. Увидев правоохранителей, он сразу же поспешил к припаркованному во дворе такси. Однако сбежать ему помешал второй экипаж росгвардии, который вовремя заблокировал дорогу машине.

Они обыскали авто и задержали притаившегося на заднем сиденье 17-летнего подростка. Их передали сотрудникам полиции. Как выяснилось, старший из задержанных уже привлекался ранее к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.