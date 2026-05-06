В Нижнекамске задержали подростка-курьера мошенников, который забрал 2,3 млн у пенсионерки

В Нижнекамске задержали подростка, который, работая курьером у мошенников, забрал у пенсионерки более 2,3 млн рублей.

Как сообщили в МВД по РТ, в дежурную часть полиции Нижнекамского района обратилась 79-летняя местная жительница и рассказала, что ее обманули лжесотрудники Госуслуг и правоохранительных органов, после чего женщина отдала неизвестному 2 358 358 рублей.

Сотрудники полиции смогли установить личность курьера – им оказался 16-летний подросток из Казани. Его задержали, остальных участников преступной схемы ищут.