news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 6 мая 2026 10:21

В Нижнекамске задержали подростка-курьера мошенников, который забрал 2,3 млн у пенсионерки

Читайте нас в
Телеграм

В Нижнекамске задержали подростка, который, работая курьером у мошенников, забрал у пенсионерки более 2,3 млн рублей.

Как сообщили в МВД по РТ, в дежурную часть полиции Нижнекамского района обратилась 79-летняя местная жительница и рассказала, что ее обманули лжесотрудники Госуслуг и правоохранительных органов, после чего женщина отдала неизвестному 2 358 358 рублей.

Сотрудники полиции смогли установить личность курьера – им оказался 16-летний подросток из Казани. Его задержали, остальных участников преступной схемы ищут.

#МВД по РТ #нижнекамск #мошенники
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Иран объявил о запуске нового механизма прохода судов через Ормузский пролив

5 мая 2026
Гает-намаз на Курбан-байрам в мечетях Казани начнется в 03:45

Гает-намаз на Курбан-байрам в мечетях Казани начнется в 03:45

5 мая 2026
Новости партнеров