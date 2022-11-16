В Нижнекамске задержали подростка, который украл из магазина дорогой ноутбук

Сотрудники Росгвардии в Нижнекамске задержали 17-летнего парня, который украл из магазина ноутбук стоимостью 92 тысячи рублей.

Сама кража произошла несколько дней назад в одном из торговых центров на улице Корабельной. Пропажу дорогой техники сотрудники магазина обнаружили лишь к концу смены, когда подросток уже ушел домой. Однако его внешность удалось запомнить, просмотрев записи с камер видеонаблюдения.

Спустя три дня он вновь явился в магазин. Узнав его, сотрудники сразу позвонили в полицию. На место прибыли росгвардейцы, которые, выяснив все обстоятельства, задержали подростка. Они установили, что молодой человек – уроженец Челнов и был неоднократно судим ранее.

Подросток признался в краже и сообщил, что уже успел продать ноутбук через интернет. Его передали сотрудникам полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.