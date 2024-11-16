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Происшествия 16 ноября 2024 15:12

В Нижнекамске задержали мужчину, нападавшего на прохожих с ножом

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Сегодня в Нижнекамском районе жители заметили мужчину, который с ножом в руках приставал к людям. О неадекватном поведении нижнекамца прохожие сообщили в полицию.

Как сообщают в МВД по РТ, подозреваемый задержан. В отношении мужчины составили протокол за потребление наркотических средств.

#нижнекамск
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