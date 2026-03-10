news_header_top
Происшествия 10 марта 2026 11:07

В Нижнекамске задержали курьера, который забрал 1,5 млн у пенсионера и отправил аферистам

В Нижнекамске задержан курьер, передавший аферистам 1,5 миллиона рублей, полученные обманом у пенсионера.

Как сообщают в МВД по РТ, 72-летнему мужчине пришло сообщение о попытке входа в его кабинет на Госуслугах, после чего он позвонил на указанный номер и связался с лже-сотрудниками Роскомнадзора и Росинфомониторинга. Мошенники убедили мужчину, что неизвестные завладели его документами, а деньги, для их сохранности, необходимо перевести на якобы безопасный счет через «представителя Центробанка».

Договорившись о встрече с курьером на парковке торгового центра, пенсионер пришел туда, прождал посыльного порядка двух часов и отдал ему деньги. Спустя время мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Курьер оказался 20-летним жителем Казани, где его и задержали. Он рассказал, что нашел подработку в одном из мессенджеров – он должен был забрать деньги и перевести их на указанные счета, оставив себе процент. Молодого человека взяли под стражу.

В МВД напоминают, что сотрудники банков и госведомств никогда не требуют снимать средства и переводить их на «безопасные счета». В случае звонка от мошенников необходимо прервать разговор и обратиться в полицию.

#жертва мошенников #МВД по РТ
