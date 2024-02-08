В Нижнекамске задержали курьера аферистов, который забрал полмиллиона у обманутых горожан

Полицейские в Нижнекамске задержали курьера телефонных аферистов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Пожилого 70-летнего жителя города злоумышленники убедили, что его дочь попада в ДТП и ей нужны деньги, чтобы решить вопрос. Через несколько часов к мужчине явился парень, которому он передал 320 тысяч рублей.

Такая же история случилась с 84-летней нижнекамкой. Она отдала курьеру 155 тысяч рублей.

Оперативники установили личность 22-летнего молодого человека, уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что получал 2,5% от суммы, которую ему передавали пенсионеры.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о мошенничестве.