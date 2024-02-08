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В Нижнекамске задержали курьера аферистов, который забрал полмиллиона у обманутых горожан
Полицейские в Нижнекамске задержали курьера телефонных аферистов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Пожилого 70-летнего жителя города злоумышленники убедили, что его дочь попада в ДТП и ей нужны деньги, чтобы решить вопрос. Через несколько часов к мужчине явился парень, которому он передал 320 тысяч рублей.
Такая же история случилась с 84-летней нижнекамкой. Она отдала курьеру 155 тысяч рублей.
Оперативники установили личность 22-летнего молодого человека, уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что получал 2,5% от суммы, которую ему передавали пенсионеры.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о мошенничестве.
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