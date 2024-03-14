В Нижнекамске задержали иностранца, который забирал деньги у пожилых людей для аферистов

В начале марта жительница пгт. Камские Поляны, 70-летняя пенсионерка, обратилась в полицию с заявлением о том, что она стала жертвой мошенников, рассказали в МВД России по РТ.

Она рассказала, что получила звонок от лица, представившегося ее дочерью, который сообщил о ДТП, произошедшем по ее вине, и о необходимости денежных средств для компенсации ущерба и избежания уголовной ответственности.

Поверив в историю, пенсионерка передала 130 000 рублей курьеру, который приехал к ней домой. Однако, после связи с реальной дочерью, женщина поняла, что стала жертвой обмана.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 21-летний гражданин соседней страны, который приехал в Набережные Челны на заработки. Он признался, что из-за срочной нужды в деньгах откликнулся на вакансию курьера в мессенджере, где его задачей было забирать деньги у пожилых людей. Задержанный переводил часть средств на счета соучастников и распоряжался оставшимися по своему усмотрению.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, и полиция продолжает расследование для установления его причастности к другим подобным преступлениям.