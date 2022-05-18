В Нижнекамске задержали двух подростков, укравших ночью из магазина алкоголь и сигареты

Около полуночи сотрудникам Росгвардии в Нижнекамске поступила ориентировка двух подростков, которые выбили дверь закрытого магазина на улице Корабельной. Стражи порядка сразу отправились на место.

Подъехав к магазину, они увидели бегущих по улице подростков с продуктовой корзиной, заполненной алкоголем и сигаретами. Внешне они подходили по ориентировке. Росгвардейцы задержали их, подростки 14 и 13 лет сразу сознались в краже.

Школьников передали сотрудникам полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану.